Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Terminali kavşağını 48 milyon liraya yenileyecek - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Terminali kavşağını 48 milyon liraya yenileyecek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Terminali kavşağını 48 milyon liraya yenileyecek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Terminali önündeki kavşak ve bağlantı yollarını 48 milyon lira öngörülen projeyle yenileyecek. Çalışmalarla 114 araçlık otopark yapılacak, park sorununun azaltılması ve ulaşımın düzenlenmesi hedefleniyor.

Gebze Terminali önündeki kavşağın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecek proje kapsamında, terminal önündeki kavşak ve bağlantı yolları yeni dolaşım planına göre yeniden düzenlenecek. Yaklaşık 48 milyon lira yatırım maliyeti öngörülen çalışma kapsamında yaklaşık 700 metrelik güzergahta yol ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Projede 4 bin 500 ton plent miks temel ile 6 bin 200 ton asfalt kullanılacak. Çalışmalarla kavşak ve bağlantı yollarının üstyapısının yenilenmesi planlanıyor. Terminal çevresindeki parklanma ihtiyacının karşılanması amacıyla 114 araç kapasiteli otopark alanı oluşturulacak. Bu kapsamda terminal önünde 78, terminal içerisinde ise 36 araçlık otopark yapılacak.

Yağmur suyu hattı da yapılacak

Proje kapsamında yaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 1000 metrekare parke ve 2 bin 100 metre bordür imalatı gerçekleştirilecek. Kavşak çevresinde aydınlatma çalışmaları yapılırken, yağışlı havalarda su birikintilerinin önlenmesi amacıyla 250 metre yağmur suyu hattı da döşenecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla terminal çevresindeki araç ve yaya hareketlerinin daha düzenli hale getirilmesi, park sorununun azaltılması ve ulaşımın daha kontrollü şekilde sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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