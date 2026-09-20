Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Hürriyet Caddesi ve Sekapark\'ta yolları onarıyor

Kocaeli'de her gün binlerce kişinin kullandığı İzmit Hürriyet Caddesi ve Sekapark'taki yürüyüş yolları, yayaların düşme tehlikesine karşı onarılarak daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yaya alanlarında vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde ulaşım sağlaması amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmit Hürriyet Caddesi ile Sekapark'ta zamanla çöken, yerinden oynayan veya hasar gören kaldırım ve parke taşları yenileniyor.

Gerekli kontrollerin ardından harekete geçen ekipler, kırılan ve kullanılamayacak durumdaki taşları sökerek yerine yenilerini yerleştiriyor. Çalışmalarda ayrıca, yaya geçişini olumsuz etkileyebilecek kot farklılıkları ve zemin bozulmaları giderilirken, çevredeki bordürlerin bakımı da yapılıyor.

Muhtemel kazaların önüne geçiliyor

Gün içerisinde binlerce vatandaşın kullandığı güzergahlarda gerçekleştirilen onarımlarla, zemindeki bozulmalar kaynaklı takılma veya düşme gibi muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.