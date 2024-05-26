Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Moda Akademisi'nde Ünlü Modacı Cihan Nacar'ı Ağırladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Moda Akademisi'nde Ünlü Modacı Cihan Nacar'ı Ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Moda Akademisi\'nde Ünlü Modacı Cihan Nacar\'ı Ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstihdam Akademileri Moda Akademisi kapsamında ünlü modacı Cihan Nacar'ı ağırladı. Nacar, öğrencilere tecrübelerini aktararak hayallerinin peşinden koşmanın önemini vurguladı.

26.05.2024 10:13  Güncelleme: 10:15
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstihdam Akademileri Moda Akademisi kapsamında ünlü modacı Cihan Nacar'ı ağırladı. Öğrencilere tecrübelerini aktaran Nacar, "Hikayemin başından beri hep hayallerimin peşinden koştum. Hiçbir zaman bundan vazgeçmedim. Bu yol tabii ki çok sıkıntılı, bazen sancılı ve dayanılamayacak kadar yorucu" dedi.

Seka Sanat İhtisas Merkezinde geleceğin modacıları ile buluşan Nacar, Moda Akademisi'nde lise ve üniversite öğrencileri ile moda üzerine söyleşi geçekleştirdi. Birçok ulusal ve uluslararası platformlarda ödüle layık görülen ünlü moda tasarımcısı, öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak sorularını cevaplandırdı. Nacar, " Adana'da doğdum, büyüdüm. Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü mezunuyum. Ben 3 yaşımda da bunu yapmayı seviyordum, 5 yaşımda da, 15 yaşımda da bunun peşinden koşuyordum. Dolayısıyla ben aslında neyi istediğimi ve neyin peşinde koşmam gerektiğini çok erken yaşta keşfettim ve aşkla yapan bir çocuk oldum. Resim bölümü eğitimi aldıktan sonra ben aslında en çok istediğim şeyi araştırmaya çalıştım. En çok istediğim şeyin moda olduğunu anladığım noktada artık lise eğitiminin sonundaydım. 'Ben moda yapmak istiyorum' dedim" şeklinde konuştu.

"Hayallerimin peşinden koştum"

Üniversite için ise İspanya'da açılan moda tasarım bölümü sınavını kazanarak, yurt dışına gittiğini anlatan Nacar, "Aslında hikayemin başından beri hep hayallerimin peşinden koştum. Hiçbir zaman bundan vazgeçmedim. Bu yol tabii ki çok sıkıntılı, bazen sancılı ve dayanılamayacak kadar yorucu. Bir şekilde bunları aştıktan sonra çok keyifli ve buna değeceğini düşüneceğiniz, hayatınız boyunca hiç çalıştığınızı hissetmeyeceğiniz keyifli bir iş alanı, hobi gibi yapabileceğiniz bir meslek. Dolayısıyla bu tip sıkıntıları büyütmeyin ve hayallerinizin peşinden koşmanıza engel olmasına müsaade etmeyin" dedi.

"İnanılmaz bir atmosfer"

SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nden çok etkilendiğini anlatan Nacar, "Çok fazla moda akademisinde, üniversitelerde ders veren, work shoplar yapan bir tasarımcıyım ama buraya girdiğim andan itibaren hissettiklerimi şu ana kadar hiç hissetmedim. Çok şanlısınız. Lütfen burayı sonuna kadar değerlendirin. Burası bir moda okulu değil bir müze, sanat galerisi. İnanılmaz bir atmosfer. Bir Büyükşehir Belediyesi'nin bu alana yatırım yapması çok önemli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Moda Akademisi'nde Ünlü Modacı Cihan Nacar'ı Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Moda Akademisi'nde Ünlü Modacı Cihan Nacar'ı Ağırladı - Son Dakika
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