Kur\'an kurslarında 4 milyon TL destek

19.01.2026 12:07  Güncelleme: 12:09
Kocaeli'de 251 Kur'an kursuna 4 milyon 392 bin TL değerinde malzeme desteği sağlandı. Ayrıca, mevcut malzemelerin onarımıyla toplam 2 milyon TL tasarruf elde edildi.

Kocaeli'de Kur'an kurslarına 4 milyon 392 bin 638 TL değerinde malzeme desteği sağlanırken, yeni alım yerine masa, sıra ve sandalyelerin onarılmasıyla toplam 2 milyon 44 bin TL tasarruf elde edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kent genelindeki 251 Kur'an kursuna toplam 4 milyon 392 bin 638 TL değerinde malzeme desteği sağladı. Yardımlar; bilişim, mobilya, oyun, yer kaplama ve duvar kaplama olmak üzere 5 farklı kategoride yapıldı. Öne çıkan destekler arasında tüm 4-6 yaş kurslarına 546 bin 750 TL maliyetli 250 akıl ve zeka oyunları takımı ile 446 bin 250 TL tutarında 250 laminasyon cihazı yer aldı. Son 6 yılda Kur'an kurslarına yapılan toplam yardım miktarı 27 milyon TL'ye ulaştı.

Okullara 75 bin litre boya desteği

2025 yılında 197 okula toplam 75 bin 300 litre boya dağıtıldı ve bu çalışmalar için 7 milyon 60 bin 144 TL harcandı. Okullara son 6 yılda yapılan toplam boya yardımı ise 15,5 milyon TL olarak kaydedildi. Büyükşehir belediyesi, yeni malzeme almak yerine mevcut malzemelerin tamiratını yaparak ekonomik kazanç sağladı. Bu kapsamda tanesi 2 bin 540 TL olan 500 etkinlik masası yaklaşık 100 TL maliyetle onarıldı ve 1 milyon 270 bin TL tasarruf elde edildi. 85 Kur'an kursu ve 36 yetişkin kursunda toplam bin 200 ikili sıra ve sandalye tamir edilerek 774 bin TL tasarruf sağlandı.

Saha uygulamalarıyla yenilenmiş eğitim alanları

Gölcük Değirmendere 4-6 yaş Kur'an Kursu, Kandıra Faslıgül Hafızlık ve Gebze Salih Sağlam Hafızlık Kur'an Kursu gibi merkezlerde yapılan yenileme, zemin, duvar kaplama ve tatami minder montaj çalışmalarıyla güvenli ve konforlu eğitim ortamları oluşturuldu. Dış Hizmetler Servisi, 2010'dan itibaren Kur'an kurslarına eğitim malzemesi, 2017'den itibaren okullara boya desteği ve 2025 itibarıyla belediyenin sağladığı malzemelerin tamiratını gerçekleştirerek, Kocaeli genelinde eğitim alanında sürekli katkı sunmayı sürdürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

