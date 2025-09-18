Kocaeli\'de 25 Bin Haneye Sosyal Destek: \'41 Kart\' Uygulaması Başarıyla Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri dahilinde 2025 yılının ilk 8 ayında 25 bin 544 haneye "41 Kart" ile sosyal destek sağladı.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunuyor. Bu çerçevede, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde 25 bin 544 haneye milyonlarca lira değerinde sosyal destek ulaştırıldı.

Gıda, giyim, fatura, nakit, süt ve medikal olmak üzere 6 farklı kategoride destek sunan "41 Kart" ile vatandaşlar, anlaşmalı market, mağaza ve medikal firmalardan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Fatura ve nakit kartı sahipleri ise Vakıfbank ATM'lerinden nakit çekim yapabiliyor.

Özellikle kış aylarında sağlanan fatura desteği ve medikal kart uygulamasıyla yüzlerce ailenin yükünün hafifletildiği, projenin toplumdaki dayanışma ruhunu pekiştirdiği öğrenildi.

"41 Kart" hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak ya da 8 ilçede bulunan Sosyal İletişim Merkezlerine (SİM) başvurarak bilgi alabileceği bildirildi. - KOCAELİ