Kocaeli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Ağustos ayı bizim millet olarak zafer ayımız. Birçok zaferimizin, birçok kahramanlık olaylarımızın zirveye ulaştığı aydır" dedi.

Kutlama programı, İzmit Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Kocaeli Valiliği'nde tebrikat töreni gerçekleştirildi. Ardından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Program, tören birliklerinin geçişiyle sona erdi.

"Ağustos ayı bizim millet olarak zafer ayımız"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ağustos ayının Türk milleti için zaferlerle dolu olduğuna dikkat çekerek, "Ağustos ayı bizim millet olarak zafer ayımız. Birçok zaferimizin, birçok kahramanlık olaylarımızın zirveye ulaştığı aydır. Bugün de 30 Ağustos; yine Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutluyoruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin. İlimizde de bunun en coşkulu şekilde kutlanması için, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek için, bugünkü gençliğimize geçmişimizi en iyi şekilde yansıtabilmek için bizler Valilik olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber, askeri birliklerimizle, yerel yönetimlerle beraber bayramı ilimizde en coşkulu şekilde kutlamak için hazırlıklarımızı yaptık. Bu bayramları yaşamamıza vesile olan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Sizlerin de bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.