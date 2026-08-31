Zafer Bayramı’nda İzmit sokakları fener alayıyla aydınlandı

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında yüzlerce kişi, Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının akşam bölümünde İzmit sokakları meşaleler ve Türk bayraklarıyla renklendi. Kültür Tepesi'nde bir araya gelen vatandaşlar ve protokol üyeleri, bando eşliğinde yürüyüş yolu üzerinden Milli İrade Meydanı'na yürüdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı marşlara eşlik eden kortejde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıdı. Yol üzerindeki vatandaşlar ve esnaf da bayrak sallayıp alkışlarla yürüyüşe eşlik etti. Yürüyüş, Milli İrade Meydanı'nda sona erdi.

Fener alayına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsoy, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.