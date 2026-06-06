Atıklar defileyle sahneye taşındı, 6 bin 600 kilogram pil geri dönüşüme kazandırıldı

Kocaeli'de Dünya Çevre Günü etkinliklerinde 6 bin 600 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırılırken, özel eğitim öğrencilerinin atıklardan hazırladığı defile ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nü etkinlikle kutladı. Etkinlik kapsamında sahnelenen çevre temalı defile gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, ardından doğaya ve çevreye dair anlamlı mesajların verildiği çocuk korosu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen program, çevre farkındalığını artırmaya yönelik atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler ile devam etti. "Dünya Bize Emanet" mottosuyla kutlanan Çevre Haftası etkinliğine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuğrul Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve öğrenciler katılım sağladı.

"Etkinlikler ile çevre bilinci artacak"

Çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak için hazırlanan etkinliklere katılan Başkan Vekili Berna Abiş, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Kocaeli'nin daha çevreci bir şehir haline gelmesi için çalıştıklarını belirten Abiş, "Bizler kamu kurumu yöneticileri olarak bu çevreleri yapmak ve temiz tutmak ile sorumluyuz. Burada görev hepimize düşüyor. Çevreyi ne kadar koruyabiliyorsak o kadar geleceğe yatırım yapabiliyoruz. Burada gerçekleşen etkinlikler ile çevreye olan bilincinizin bir kat daha artacağının kanaatindeyim" dedi.

"Çevre bilinci ile geleceğe ümit ile bakabiliriz"

Konuşmasında çevre korumanın önemine dikkat çeken Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, bu yöndeki çalışmaların temel amacının yarının sahibi çocukların geleceğini güvence altına almak olduğunu vurguladı. Vali Aktaş, "Çevre bilincinin aşılanmasını ne kadar yapabilirsek geleceğe de o kadar ümit ile bakabiliriz" dedi.

6 bin 600 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı

Kocaeli'nde bu yıl 16'ıncısı düzenlenen "Okullararası Atık Pil Toplama Kampanyası" kapsamında öğrencilerin çevre bilincini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 6 bin 600 kilogram atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir atık yönetimine katkı sunan kampanyada dereceye giren okulların ödülleri Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş tarafından takdim edildi.

Atık malzemelerden kıyafet defilesi

Etkinlikte sergilenen çevre temalı defile gösterisinde, İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu 1 ve 2. kademe öğrencileri geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle sahne aldı. Kağıt, plastik, karton ve çeşitli atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle hazırlanan kıyafetleri gururla sergileyen öğrenciler, çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu ise çevre temalı müzik dinletisiyle programa renk kattı. - KOCAELİ