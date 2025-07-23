Kocaeli'de Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika
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Kocaeli'de Atlı Jandarma Devriyesi

Kocaeli\'de Atlı Jandarma Devriyesi
23.07.2025 16:56
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Atlı jandarma timleri, orman yangınları ve boğulmalara karşı Kocaeli'de 7/24 devriye geziyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı atlı jandarma timleri, yaz aylarının başlamasıyla birlikte orman yangınları ve su kaynaklarında meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı kent genelinde devriye, gözetleme ve bilgilendirme faaliyetlerine hız verdi.

Ekipler, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve doğal alanların korunmasına katkı sunmak amacıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor. Hafta sonları yoğunluğun arttığı mesire alanları, sahil şeritleri, gölet çevreleri ve ormanlık bölgelerde konuşlanan atlı jandarma timleri, vatandaşları muhtemel risklere karşı uyarıyor. Ayrıca denetimler sıklaştırılırken, ihlal yapanlara cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Yetkililer, orman yangınlarının çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu ve alınacak basit tedbirlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini vurgulayarak, vatandaşlara çevre bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Ormanlara giriş 1 Kasım'a kadar yasak

Kocaeli Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 15 Mayıs - 1 Kasım tarihleri arasında, orman yangını riski yüksek bölgelerde ormanlara girişler tamamen yasaklanmıştı. Alınan kararda; ormanlık alanlara izinsiz giriş, piknik ateşi yakılması, mangal yapılması, anız temizliği için ateş kullanılması, havai fişek ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımı yasaklanmıştı. Söz konusu yasak, Kocaeli genelinde yangına hassas 40'tan fazla bölgeyi kapsıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika

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