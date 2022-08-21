Bu kez askıya ekmek değil "çorba" konuldu - Son Dakika
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Bu kez askıya ekmek değil "çorba" konuldu

21.08.2022 10:43
Bu kez askıya ekmek değil "çorba" konuldu

Kocaeli'de bir restoran sahibi, "askıda çorba" uygulamasıyla lokantasına gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlara çorba ikramında bulunacak.

Kocaeli'de bir restoran sahibi, "askıda çorba" uygulamasıyla lokantasına gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlara çorba ikramında bulunacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de 41 çorba alarak, projeye destek oldu.

Askıda ekmek ve askıda faturanın ardından bu kez askıya "çorba" konuldu. Derince'de restoranı bulunan Emel Polat, kalplere dokunacak bir uygulamayı hayata geçirdi. "Askıda çorba" uygulaması başlatan Emel Polat, lokantasına gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlara çorba ikramında bulunacak. Lokantaya gelen ihtiyaç sahipleri, girişe konulan butona basarak çorbasını içebilecek. Uygulama sadece lokanta içinde sınırlı kalmayacak. Muhtarların bildirmesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilecek, tespit edilen vatandaşların evlerinin kapılarına faturası ödenmiş çorbalar asılacak.

Askıda çorba ile başlayan projenin, ilerleyen zamanlarda ücretsiz yemek servisine dönmesi bekleniyor.

İlk çorbalar Başkan Aygün'den

Kalplere dokunan projenin açılışını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptı. Başkan Aygün'e, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AK Parti İlçe Başkan Vekili Recep Çiçek, MHP İlçe Başkanı Salim Sayar, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar eşlik etti. Dualar ile başlayan programda Başkan Aygün, 41 tane çorba alarak projeye destek oldu.

"İnsani ve güzel bir hareket olmuş"

Projenin açılışında konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "İhtiyaç sahibi insanları düşünerek, böyle bir fikri ortaya koyup uygulayan Emel Hanımı tebrik ederim. İnsani ve güzel bir hareket olmuş. Bizde kendilerine katkıda bulunabilmek için Kocaeli'nin trafik sembolü olan 41 tane askıda çorba ikram ettik. İnşallah hayırsever insanlar da bu projeye katkı sunar" dedi.

"Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerekiyor"

Yönetim kurulunun ortak kararıyla böyle bir uygulama yapmaya karar verdiklerini ifade eden Emel Polat, "Karşımızda hastane var. Bizde uzanabildiğimiz kadar haneye uzanmak istedik. Elimizden geldiğince maddi, manevi her anlamda destek olmak istedik. Yardıma muhtaç herkese çorba, tatlı, salata ikram ederek, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda yemek ikramımız da olacak. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi ve insanların burada rencide olmaması için böyle bir proje başlattık" diye konuştu. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Başkan Aygün, vatandaşın derdini dinledi Başkan Aygün, vatandaşın derdini dinledi
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Zeki Aygün, Derince, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu kez askıya ekmek değil 'çorba' konuldu - Son Dakika

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