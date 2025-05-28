Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Modern Sera Desteği - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Modern Sera Desteği

Kocaeli\'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Modern Sera Desteği
28.05.2025 11:16  Güncelleme: 11:18
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere modern seracılığı yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibeli anahtar teslimi seralar sunmaya başladı. Projeye başvurular 3 Haziran'a kadar sürecek.

Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği veriliyor. Destek için üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, verdiği tarımsal desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kocaeli'de seracılığı yaygınlaştırmak amacıyla her yıl sağladığı sera desteğini bu yıl da sürdüren büyükşehir, tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesini hedefliyor. Büyükşehir belediyesi tarafından sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar; 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli'deki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. KBB Başkanı Tahir Büyükakın'ın önem verdiği tarımsal desteklerden biri olan "Seracılığı Geliştirme Projesi" doğrultusunda yapılan yüzde 50 hibeli destekler, çiftçilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişini de sağlayacak.

Kötü hava şartlarına dayanıklı

Çiftçiler bu proje ile havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu demonte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip olacak. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava şartlarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlayacak. Destek verilecek seralar toplam 512 metrekare alanda üretim yapmaya imkan sağlıyor. Destek olarak verilecek modern seraların naylonu 36 aylık kullanım süresine sahip. Ayrıca UV + IR(LD) + EVA katkılı ve don riskini de azaltıyor. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltıyor, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor.

3 Haziran Salı gününe kadar başvuru yapılabilir

Büyükşehir belediyesinin yüzde 50 hibeli sera desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerden, sera maliyetinin en az yüzde 20'sini talepte bulunurken ödeyecek. Ayrıca üreticilerden 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, seranın kurulacağı arazi, ÇKS belgesinde ekli olacak, arazi kiralık ise 5 yıllık kira sözleşmesi belgeleri istenecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, 3 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne müracaat edebilecek. Şu ana kadar 172 çiftçiye 512 metrekare modern sera yapılarak teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Modern Sera Desteği - Son Dakika

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