Fırtına sonrası hasar büyük oldu

09.01.2026 16:12  Güncelleme: 16:26
Kocaeli'de şiddetli fırtına ve sağanak yağış, birçok evde büyük hasara yol açtı. Etkilenen aileler güvenli alanlara yerleştirilirken, hasar tespit ve raporlama süreci başlatıldı. Belediyenin destekleriyle yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Kocaeli'de şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından birçok evde büyük hasar oluşurken, afetten etkilenen aileler güvenli alanlara yerleştirildi, hasar gören konutlarda tespit ve raporlama süreci başlatıldı.

Kocaeli'de dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kent genelinde ciddi hasara yol açtı. Lodosun etkisiyle bazı mahallelerde çatıların uçtu, yağışla birlikte çok sayıda ev su aldı ve vatandaşların zor anlar yaşadı. Doğal afetten etkilenen aileler güvenli alanlara alınarak barınma ve temel ihtiyaçları karşılanırken, hasar gören konutlarda saha ekipleri tarafından detaylı inceleme, tespit ve raporlama çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için sürecin koordineli şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Evleri hasar gören ailelere konaklama hizmeti

Şiddetli lodostan evleri hasar gören aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te bulunan Konaklama Oteli'ne yerleştirildi. Sosyal hizmetler ve ilgili birimler tarafından yapılan tespitlerin ardından afetin vurduğu evlerde gerekli raporlama süreci başlatıldı. Vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması adına barınma, yeme-içme ve temel ihtiyaçları karşılandı.

Aileler o anları anlattı

Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Kasım Çağla, yaşadıkları zor anları şu sözlerle anlattı: "Lodos çatılarımızı uçurdu. Evdeki her şey su içinde kaldı, eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Aniden oluşan fırtına sırasında sanki çatı değil de dünya yıkılıyormuş gibi hissettik. Biz 5 kişilik bir aileyiz, çocuklar okuldan yeni gelmişti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sağ olsun zabıta ve belediye ekipleri bizi o durumdan kurtardı. Gece saatlerinde Konaklama Oteli'ne getirildik" dedi.

"Evde hiçbir şey sağlam kalmadı"

Diliskelesi Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Başçı ise felaketin ardından yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "O sabah hastanedeydim. Fırtına ve yağmur nedeniyle eve ulaşmak zor oldu. Eve vardığımızda hiçbir şeyin sağlam kalmadığını gördük. Yetkililer hemen gelerek gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. Şu anda eşyalarımız tamamen zarar görmüş durumda. Büyükşehir belediyesi bizi konaklama merkezine aldı, ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizin onarımı tamamlandıktan sonra yeniden yerleştirileceğimiz söylendi" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

