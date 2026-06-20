Doğru duruşun püf noktaları anlatıldı

Kocaeli'de kadınlara yönelik düzenlenen seminerde, günlük yaşamda hareket bilinci, beden farkındalığı ve doğru postürün önemi anlatıldı. Uzman fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen programda, sağlıklı duruş alışkanlıkları ve hareketsiz yaşamın vücut üzerindeki etkileri ele alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hareket Bilinci Akademisi'nde bir araya gelen kadınlar; günlük yaşamda hareket bilinci, beden farkındalığı ve doğru postür konusunda bilgilendirildi. Gönül Bahçem Davet Evi'nde düzenlenen programa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Yılmaz da katıldı. Fizyoterapist İbrahim Halil Nahya'nın konuşmacı olarak yer aldığı programda, günlük yaşamda hareket bilinci, beden farkındalığı ve doğru postür konuları ele alındı. "Günlük Yaşamda Hareket Bilinci, Beden Farkındalığı ve Postür" başlıklı sunumda, özellikle ev içinde sık tekrar edilen hareketlerin vücut sağlığı üzerindeki etkileri katılımcılarla paylaşıldı.

Doğru postürün önemi anlatıldı

Seminerde doğru ve kötü postür örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunan Nahya, gün içinde yapılan pek çok hareket sırasında farkında olmadan yanlış duruş alışkanlıkları geliştirilebildiğini belirtti. Kötü postürün en önemli nedenlerinden birinin kas zayıflığı olduğuna dikkat çeken Nahya, sağlıklı duruş için kasların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Beden farkındalığına dikkat çekti

Günlük yaşamda fark edilmeden yapılan bazı hareketlerin zamanla eklem, kas ve duruş problemlerine yol açabileceğini ifade eden Nahya, beden farkındalığının önemine değinerek özellikle ev içinde sık tekrar edilen hareketlerin doğru şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Hareketsiz yaşamın duruş bozukluklarını etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Nahya, katılımcılara günlük yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Gün içinde en çok nerede zaman harcadığınızı düşünmeniz gerekiyor. Değişime ve düzeltmeye oradan başlayacaksınız" dedi.

Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlanırken, kadınlara günlük yaşamda hareket farkındalığı kazandırmaya yönelik öneriler paylaşıldı. - KOCAELİ