Kocaeli'de Karla Mücadeleye 12 Saatlik Nefessiz Takip - Son Dakika
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Kocaeli'de Karla Mücadeleye 12 Saatlik Nefessiz Takip

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle 12 saat boyunca aralıksız çalışan ekiplerle yolları açıyor. 2 bin 321 personel ve 623 araçla yürütülen çalışmalarda, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için canla başla mücadele ediliyor.

22.02.2025 12:14  Güncelleme: 12:39
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Karla mücadelede 12 saatlik nefessiz takip

KOCAELİ - Kocaeli'de kar yağışı sebebiyle ekipler, 12 saat boyunca direksiyon başında görev yaparak yolları açıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesiyle sahada olan ekipler, vatandaşların sorun yaşamaması adına aralıksız çalışıyor. Yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde görev yapan ekiplerin karla mücadele mesaisi sabahın ilk saatlerinde başlıyor ve direksiyon başında 12 saat boyunca sürüyor. Büyükşehir ekipleri 12 saatlik zor şartlardaki mesainin ardından 12 saat istirahat edebiliyor. Sabah görev yerlerini öğrenen ekipler, direksiyon başına geçerek karla mücadeleye başlıyor. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sürücülerin gidecekleri yere sorunsuz ulaşması için canla başla çalışan ekipler, altyapı ekiplerine, yolda kalan vatandaşlara, kurtarma ekiplerine ve sağlık hizmetlerine de destek veriyor.

İki vardiya şeklinde görev yapan ekipler, başta ana hatlar olmak üzere 12 ilçe ve sorumluluk alanındaki tüm kırsal bölgelerde aralıksız çalışıyor. Otobüs durakları, üst geçitler, hastane önleri, kaldırımlar ekipler tarafından düzenli bir şekilde kardan temizleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Karla Mücadeleye 12 Saatlik Nefessiz Takip - Son Dakika

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