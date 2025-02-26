Kocaeli\'de Öğrenciler İglo Yaptı

Yerel

Kocaeli'de üniversite öğrencileri, 10 saatlik çalışmanın ardından kampüsü adeta Alaska'ya çevirdi. Öğrenciler yaptıkları iglo evin içinde saz çalıp türküler söyleyerek eğlenceli anlar yaşadı.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte tatili fırsata çeviren üniversite öğrencileri, kampüs bölgesinde 10 saat süren çalışmayla iglo ev inşa etti. Eğlenceyi de ihmal etmeyen öğrenciler, tamamladıkları iglonun içinde saz çalıp türkü söyleyerek unutulmaz saatler geçirdi. İgloyu gören diğer öğrenciler de eğlenceli etkinliğe katılarak unutulmaz anlara dahil oldu. Öğrencilerin iglo ev çalışması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İglo yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Melih Özçelik, "Kar yağıyordu, odada otururken bu fikir aklıma geldi. Kar yağışı fazla olduğu için iglo yapmaya karar verdim. Arkadaşlarıma sunduğumda onların da hoşuna gitti ve hep birlikte yapmaya başladık. Yapımı 10 saat sürdü. İglo evi yaparken saz çalma fikri aklımızda vardı. Eğlenceli bir açılış yaptık. Açılıştan sonra saz çaldık, türküler söyledik, arkadaşlarımızla sohbet ettik. Bizim için güzel bir anı oldu" dedi.

İglo ev yapımına destek veren öğrencilerden Yunus Furkan Kolsuz ise, "Arkadaşlarım iglo ev yapmaya karar vermişti, biz de bu fikre ortak olmak istedik. İçerisinde saz çalıp eğlenmek istedik. Hep birlikte güzel vakit geçirdik. İglo evi gören insanlar da geldi, onlarla da eğlendik. Aklınızda bir şey varsa, 10 saat de sürse yapmanızı öneririm. Arkadaşlarınızla bir şeyler paylaşmak güzel" diye konuştu. - KOCAELİ