Kocaeli\'de okul çevrelerinde zabıta ekipleri görev başında

Kocaeli'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, zabıta ekipleri öğrencilerin güvenli ulaşımı ve okul önlerindeki düzen için sahada görev yapıyor.

Kocaeli'de yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde yaşanan hareketlilik, özellikle sabah ve öğle saatlerinde yaya ve araç trafiğini artırıyor. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmesi, velilerin çocuklarını rahatlıkla teslim edebilmesi ve okul girişlerinde oluşan yoğunluğun düzenli ilerlemesi için ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de kent genelindeki okul çevrelerinde görev yaparak yaya geçişlerine destek oluyor, araç ve öğrenci yoğunluğunu takip ediyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda öğrenci ve velilere yardımcı olurken okul önlerinde düzenin korunması için gün boyunca sahada bulunuyor.