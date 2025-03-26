Kocaeli\'de Psikologlardan Eşler Arasında Empati ve Duygusal Dayanıklılık Eğitimi

Kocaeli'de psikologlar eşliğinde eşler arasındaki empati ve duygusal dayanıklılık ele alınarak evliliğin düzgün temeller üzerinde oturtulması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Mutlu Şehir Okulları Ramazan'da Bi' Başka" etkinlikleri hız kesmiyor. Mutlu Ebeveynler Okulu başlığı altında söyleşi gerçekleştiren psikolog İrem Oturaklıoğlu, "Eşler Arasında Empati ve Duygusal Dayanıklılık" konusunu ele aldı. Oturaklıoğlu, çiftler arasındaki empati eksikliğinin ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabileceğini ve boşanmaya kadar varabilecek sonuçlar doğurabileceğini belirtti. "İnatlaşmak yerine, 'Böyle mi düşünüyorsun? O zaman bunu sonra konuşalım' diyerek sorunu daha sağlıklı şekilde ele almak gerekir" ifadelerini kullanan Oturaklıoğlu, evlilikte sorunların önce doğru tespit edilmesi, ardından sağlıklı iletişimle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Söyleşi boyunca kadınlar, kendi evlilikleriyle ilgili sorularını sorma fırsatı buldu. Oturaklıoğlu, katılımcıların merak ettiği konulara açıklık getirerek empati ve duygusal dayanıklılığın önemine dikkat çekerken, etkinlik sonunda kadınlar, edindikleri bilgilerden memnun kaldıklarını belirtti. - KOCAELİ