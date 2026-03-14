Büyükakın\'dan sağlıkçılara: "Siz sadece meslek değil insanlık görevi yapıyorsunuz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı için düzenlenen iftarda sağlıkçılarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, ""Siz sadece meslek değil insanlık görevi yapıyorsunuz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını iftar yemeğinde buluşturdu. Katılımın son derece yüksek olduğu iftar, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iftar öncesi sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, çalışmalarında başarılar diledi. Tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, çok kutsal bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı. Büyükakın, "Böyle anlamlı günde, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Soframızı siz değerli sağlık kahramanlarımızla paylaşmak bizim için ayrı anlam taşıyor. İnsan hayatını korumak için gece gündüz çalışmamız takdire şayan. Özellikle pandemi döneminde yaptıklarınız unutulmaz" ifadesini kullandı.

"Siz sadece meslek icra etmiyorsunuz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlık çalışanlarının yanında olmaya ve onların çalışma şartlarını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Büyükakın, "Siz sadece meslek icra etmiyorsunuz, aynı zamanda büyük bir insanlık görevi yerine getiriyorsunuz. 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı anısına, Kocaeli'de görev yapan en genç hekime çiçek takdim etti. - KOCAELİ