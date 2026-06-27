Ulaşımda yaz sefer tarifesi 29 Haziran\'da başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren otobüs, tramvay ve deniz seferlerinde yaz sefer tarifesini uygulamaya alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminin başlamasıyla birlikte toplu ulaşımda yeni sefer düzenlemesine 29 Haziran Pazartesi günü geçiyor. Okulların kapanması ve yolcu yoğunluğundaki değişim dikkate alınarak hazırlanan yaz tarifesi kapsamında, otobüs, tramvay ve deniz ulaşımında sefer saatleri yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte yaz aylarında değişen yolcu hareketliliğine daha hızlı uyum sağlanması ve vatandaşlara daha konforlu, kesintisiz bir ulaşım hizmeti sunulması hedefleniyor.

115 vapur seferi ile kesintisiz ulaşım

Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yolcu yaz sefer uygulaması kapsamında 6 hatta toplam 115 sefer gerçekleşecek. Değirmendere'den Tütünçiftlik'e, Derince'den Karamürsel'e kadar Körfez'in iki yakasını birbirine bağlayan vapur seferleri, vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmaya devam edecek. - KOCAELİ