Üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşırhane hizmeti
28.01.2026 11:07  Güncelleme: 11:09
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik açıkladığı yeni hizmetle, ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma ve ütü imkanı sunuyor. Haftanın 7 günü hizmet veren merkez, öğrencilerin ders çalışırken giysilerini yıkayıp ütülemelerine olanak tanıyor.

Kocaeli'de üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen merkez, 10 çamaşır ve 5 kurutma makinesiyle hizmet veriyor. Çamaşırhanede öğrenciler, kitaplarını okuyup ders çalışırken giysileri ücretsiz yıkanıp ütüleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen uygulama kapsamında, üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma ve ütü hizmeti veriliyor. İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde oluşturulan çamaşırhane, haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet sunuyor.

Öğrenci kimlik kartlarıyla kayıt yaptıran üniversiteliler, merkezde bulunan 10 çamaşır ve 5 kurutma makinesini ücretsiz kullanabiliyor. Ütü imkanının da sağlandığı tesiste, öğrenciler işlemlerin tamamlanmasını beklerken kitap okuma alanında vakit geçirebiliyor.

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Seyfullah Aydoğdu, Ordu'dan Kocaeli'ye eğitim için geldiğini ve çamaşırhane hizmetini sık kullandığını söyledi. Aydoğdu, "Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için hayata geçirdiği hizmetle bu yıl tanıştım. Buraya sıklıkla geliyorum, makineler temiz ve hijyenik. Tamamen öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bir hizmet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Diğer illerle kıyasladığımızda böyle bir hizmete rastlamak zor. Bu uygulamanın tüm illere örnek olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

12:19
