Kocaeli Gönüllü İtfaiyecilere Teşekkür Ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç ile İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, 9 aylık süreçte 45 olaya müdahale eden Maşukiye Gönüllü İtfaiyecilerini ziyaret ederek tebrik ve teşekkür etti.

Ziyarette, gönüllü ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alındı ve sahada yürüttükleri özverili hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. Yaklaşık 9 aylık süreçte 45 olaya başarıyla müdahale eden Maşukiye gönüllü itfaiyecileri, yangın, kurtarma ve benzeri acil durumlara hızlı müdahaleleriyle takdir topladı.

Maşukiye gönüllü itfaiyecileri; Maşukiye, Kuzuyayla, Derbent, Eşme, Acısu ve Suadiye bölgelerinde görev yapan 16 gönüllü kişiden oluşuyor. Ekipler, bölgedeki afet ve acil durumlara ilk müdahaleyi sağlayarak profesyonel ekiplerin yükünü hafifletiyor. - KOCAELİ