Kocaeli İnönü Caddesi'nde Esnaf Ziyareti ve 41Ç Hattı Tanıtımı - Son Dakika
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Kocaeli İnönü Caddesi'nde Esnaf Ziyareti ve 41Ç Hattı Tanıtımı

Kocaeli İnönü Caddesi\'nde Esnaf Ziyareti ve 41Ç Hattı Tanıtımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesi'ni ziyaret ederek esnafın Ahilik Haftasını kutladı. Yeni 41Ç hattı hakkında bilgi verdi ve cadde üzerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili planları paylaştı.

27.09.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Kocaeli'de belediye ekipleri, İnönü Caddesi'ni ziyaret ederek cadde üzerinde yapılacak çalışmalar ve 41Ç hattı hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ahilik Haftası kapsamında esnaf programlarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda, İnönü Caddesi esnafını ziyaret ederek esnafın Ahilik Haftasını kutladı. İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler, yakın zamanda hayata geçirilen 41Ç hattıyla ilgili broşürler dağıtırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da selamlarını iletti.

İnönü Caddesi esnafı ile bir araya geldiği toplantıda 41Ç'yi faaliyete alacaklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Park et, devam et" sistemi vatandaşların İzmit çarşıya yürümeden ulaşabileceklerini açıklamıştı. İndi bindi kuralı olmayan 41Ç her durakta yolcu alıp indiriyor. Her 15 dakikada bir işleyen 41Ç günde 50 sefer yapıyor. 41Ç'nin ulaşım bedeli ise yalnızca 1 TL.

Başkan Büyükakın, daha önce cadde esnafıyla bir araya geldiği toplantıda İnönü Caddesi üzerinde vatandaşların dinlenerek de zaman geçireceği düzenlemeler yapılacağını duyurmuştu. Esnafın da talepleri dikkate alınarak, Cumhuriyet Parkı'nın karşısındaki kaldırım başta olmak üzere, cadde üzerindeki geniş kaldırımlarda oturma bölümleri oluşturulacak. Akça Cami çevresine yaşlılar için dinlenme bankları konulacak. Toplantıda esnaflardan gelen istek üzerine yol üstü parklanma bölümlerinin kalması kararlaştırılmıştı. Esnaf ilk yarım saati ücretsiz ve daha sonraki saatler için yüksek park ücreti uygulanması istemişti.

Öte yandan, İnönü Caddesi'ndeki binaların dış cepheleri estetik şekilde boyanacak. Cadde üzerindeki bütün dükkanların saçak ve tabelaları düzenlenecek, şık bir görünüme kavuşacak. Esnafa ayrıca tanıtım desteği de verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli İnönü Caddesi'nde Esnaf Ziyareti ve 41Ç Hattı Tanıtımı - Son Dakika

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