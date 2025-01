Kocaeli İtfaiyesi 2024\'te 12 Bin Olayda Görev Aldı

Yerel

Kocaeli itfaiyesi, 2024 yılı boyunca yangınlardan kurtarma operasyonlarına, sel ve deprem gibi doğal afetlere kadar toplamda 12 bin farklı olaya müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2024 yılının son saatlerinde görev başındaki Kocaeli İtfaiyesi İzmit Merkez Amirliği personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Başkan Büyükakın, teşkilatın özverili çalışmalarını ve yüksek hizmet anlayışını takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "2024 yılı boyunca toplamda 12 bin farklı olaya kahramanca müdahale ederek, şehrimize ve milletimize büyük bir hizmet sundunuz. Yangınlardan kurtarma operasyonlarına, sel ve deprem gibi doğal afetlere kadar birçok zorlu görevi başarıyla yerine getirdiniz. Gösterdiğiniz cesaret, azim ve profesyonellik, milletimizin gönlünde özel bir yer edinmiştir. Her birinizin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Yeni yılda da aynı kararlılıkla görev yapacağınıza olan inancım tamdır. Şehrimize güven veren bu kahraman teşkilatımızın her bir üyesine yürekten teşekkür ediyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ