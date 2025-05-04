Kocaeli İtfaiyesi, Ağır Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verdi - Son Dakika
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Kocaeli İtfaiyesi, Ağır Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verdi

Kocaeli İtfaiyesi, Ağır Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, ağır arama kurtarma ekibine tahkimat ve iple erişim eğitimi vererek, muhtemel depremlerde etkili müdahale yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

04.05.2025 09:48  Güncelleme: 09:50
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Kocaeli itfaiyesi, ağır arama kurtarma ekibine tahkimat ve iple erişim eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ağır Arama Kurtarma Ekibi, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM eğitmenleri tarafından tahkimat ve iple erişim eğitimi aldı. Tahkimat eğitiminde kentsel arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzemeler ile kişisel koruyucu donanımların kullanımı, enkazdan güvenli ve tahliye prosedürleri, temiz kapak açma ile kırıcı ve delicilerle betonda geçit açma, enkaz içerisinde göçük önleyici sistem kurulması gibi eğitimler verildi. Eğitimlerde muhtemel deprem ve afetlerde enkaz içerisinde kurulması gereken sistem uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimin diğer bölümünde iple erişimde kullanılan ipler ve düğümler, iple erişimde kullanılan ekipman ve donanımlar detaylı bir şekilde gösterildi. İple iniş ve çıkış yöntemleri fiili olarak uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Mevcut personele yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sayesinde Kocaeli İtfaiyesi, muhtemel acil durumlara daha etkin müdahale edilmesini hedefliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli İtfaiyesi, Ağır Arama Kurtarma Ekibine Eğitim Verdi - Son Dakika

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