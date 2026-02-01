Kocaeli\'nin tarihi ve doğal güzellikleri "Gez-Gör" projesiyle tanıtılıyor

"Gez-Gör Kocaeli Projesi", vatandaşlara kentin tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini rehberler eşliğinde keşfetme imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2012 yılında başlattığı proje, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Uzman rehberler eşliğinde ve tam donanımlı araçlarla gerçekleştirilen turlarda katılımcılar, Kocaeli'nin kültürel mirasını ve doğasını yerinde inceleme fırsatı buluyor.

5 farklı rota ile şehir turu

Proje kapsamında vatandaşlara; "İzmit Tarih Turu", "Hereke-Gebze Tarih Turu", "Gölcük Tarih Turu", "Doğa Kocaeli Turu" ve "Suyun Yolculuğu Turu" olmak üzere 5 farklı gezi programı sunuluyor. Gezilerde katılımcılara kumanya ikramı yapılırken, fotoğraf meraklıları da kentin manzaralarını görüntüleme şansı yakalıyor.

Başvurular internet üzerinden alınıyor

En az 20 kişilik gruplar halinde düzenlenen turlara, 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlar katılabiliyor. Programa dahil olmak isteyen gruplar, "gezgorkocaeli.com" internet adresi üzerinden başvuruda bulunarak istedikleri rotayı seçebiliyor. - KOCAELİ