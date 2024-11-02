Kocaeli\'nin Yöresel Kıyafetlerine Coğrafi İşaret Çalışması Başlatıldı

Yerel

Kocaeli'nin yöresel kıyafetlerine coğrafi işaret alabilmek için yeni bir çalışma hayata geçirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manav Türklerinin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle başlatılan girişimde Kocaeli'nin yöresel kıyafetlerine coğrafi işaret almak üzere çalışma başlatılıyor. Bu girişim, Yerel Kültür Müzesi bünyesinde Kocaeli'nin geleneksel el sanatları ve giyim kültürünü korumayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Manav Türklerinin günlük yaşamda ve özel günlerde kullandığı kıyafetler kayıt altına alınarak korunacak. Çalışmalar sırasında kıyafetlerin hangi dönemlerde kullanıldığı, hangi özellikleri taşıdığı gibi detaylar uzmanlar tarafından araştırılacak. Araştırmaların sonunda, bu yöresel kıyafetler tescillenerek resmi bir statüye kavuşacak ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

Ayrıca, yöresel kıyafetlerin yanı sıra Kocaeli halk oyunlarının da tescillenmesi için de çalışmalar başladı. Ayrıca vatandaşlar ailelerinden kalan eski kıyafetleri ve hikayelerini paylaşarak bu kültürel mirasa katkı sağlayabilecek. Tescillenen kıyafetlerin ilerleyen dönemlerde sergilenmesi ve günlük hayatta yeni tasarımlarla kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ