Göreve başladığı ilk günde adına sahte sosyal medya hesabı açılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda uyardı.
Konuya ilişkin Kocaeli Valiliğince yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilimize atanan Vali İlhami Aktaş bugün itibarı ile görevine başlamış olup, @ilhamiaktas41 ve benzeri kullanıcı adlarıyla açıldığı anlaşılan sahte hesap ve bu hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlara hiçbir şekilde itibar edilmemesi rica olunur" denildi. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi konusunda uyardı - Son Dakika
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