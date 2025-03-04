Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Personelin Maaşlarını Yatırdı - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Personelin Maaşlarını Yatırdı

Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Personelin Maaşlarını Yatırdı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, belediye şirket personelinin gecikmiş iki aylık maaşlarını 4 Mart itibarıyla hesaplara yatırarak sözünü tuttu. Başkanı, işçilerle bir araya gelerek süreç hakkında bilgilendirmede bulundu ve işçilerin emeğine teşekkür etti.

04.03.2025 18:22  Güncelleme: 18:25
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, belediye şirket personelinin aksayan iki aylık maaşlarının 4 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağı sözünü yerine getirdi.

Başkan Arıcı, belediye garajında işçilerle bir araya gelerek süreci değerlendirirken, personele verdikleri emek ve sabırları için teşekkür etti.

Maaş gecikmelerinin bazı maddi imkansızlıklardan kaynaklandığını belirten Başkan Arıcı, "Her şartta işçilerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Onların emeği bizim için kıymetlidir ve her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Başkan Arıcı yaptığı açıklamada, "Belediyemiz şirket personelinin aksayan 2 aylık maaşlarının 4 Mart'ta hesaplara yatacağının sözünü vermiştik. Bugün itibarıyla sözümüzü tuttuk, söz verdiğimiz tarihte maaşları yatırdık. Belediye garajında işçi kardeşlerimizle bir araya gelerek süreçle ilgili bilgilendirme yaptık. Zorluklar olabilir ama biz her şartta işçilerimizin yanında olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü Biz Kocaman Bir Aileyiz" diye konuştu.

Personel, maaşların hesaplarına yattığı müjdesini alırken, Başkan Arıcı'nın sözünü yerine getirmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Personelin Maaşlarını Yatırdı - Son Dakika

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