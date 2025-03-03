Koçarlı Belediye Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile Toplantı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile Toplantı Düzenledi

Koçarlı Belediye Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile Toplantı Düzenledi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mahalle muhtarlarıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette ilçenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

03.03.2025 17:07  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mahalle muhtarlarıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette ilçenin ve mahallelerin sorunları ele alınırken, çözüm önerileri ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri de masaya yatırıldı.

Başkan Arıcı, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ilçeye yaptığı hizmetler ve sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Koçarlı muhtarlarının sorunlarını ve isteklerini tek tek dinleyen Başkan Çerçioğlu ve Başkan Arıcı, tüm sorunlara el birliğiyle çözüm bulunacağını ifade etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı toplantı sonrası yaptığı açıklamada Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve ilçemizin sorunlarını değerlendirdiğimiz bu toplantıda, her zaman olduğu gibi bizlere desteklerini esirgemeyen Topuklu Efemiz Sn. Özlem Çerçioğlu'na ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha güzel bir Koçarlı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Arıcı, mahallelerin gelişimi için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Özgür Arıcı, Belediye, Politika, Koçarlı, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile Toplantı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:39:31. #7.12#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediye Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile Toplantı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.