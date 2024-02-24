Koçarlı Belediye Başkanı Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Berat Kandili için mesaj yayımladı

Koçarlı Belediye Başkanı Berat Kandili için mesaj yayımladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kaplan, Kandillerin birliği, dirliği ve sevgiyi çağıran özel zamanlar olduğunu vurgulayarak, tüm İslam aleminin ve Koçarlı halkının Berat Kandilini kutladı.

24.02.2024 12:54  Güncelleme: 13:00
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Kaplan yayımladığı mesajda, "Mübarek Ramazan ayının da bir müjdecisi olan Berat Kandilinin değerli halkımız başta olmak üzere İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

Kandillerin, yüce dinimizin özel günleri olmalarının yanı sıra bizleri birliğe, dirliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, barışa ve sevgiye çağıran müstesna zamanlar olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, "11 ayın Sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimize zarar verecek davranışlardan uzak durmalıyız" dedi.

Berat kandili gecesinde edilen duaların hayırlara vesile olacağını da ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, " Bu duygu ve düşünceler ile tüm İslam aleminin ve Tüm Koçarlı'lı hemşerilerimin Ramazan ayının müjdeleyicisi mübarek Berat Kandilini kutluyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika

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