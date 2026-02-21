Başkan Arıcı\'dan çocuklara iftar sürprizi

Çocuklara verdiği iftar sözünü yerine getiren Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, iftarda çocuklarla hamburger ikram etti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın çocuklara verdiği iftar sözü yerine getirildi. Belediyenin iftar sofrasında çocuklar oruçlarını hamburger ile açtı. Başkan Özgür Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız gülsün diye tüm çabamız. İftar için hamburger sözümüzü tuttuk. Evlatlarımız oruçlarını diledikleri gibi hamburger ile açtılar" ifadelerine yer verdi.

Samimi anların yaşandığı iftar programında çocuklara hamburger ve içecek ikram edilirken, büyükler de hazırlanan iftar sofralarında oruçlarını açtı. Başkan Arıcı paylaşımında ayrıca, "Kalbinizin güzelliği bahtınıza nasip olsun. Allah oruçlarınızı ve dualarınızı kabul etsin" temennisinde bulundu. Program, çocukların mutluluğu ve ailelerin memnuniyetiyle sona erdi. - AYDIN