Koçarlı Belediye Başkanı\'ndan Sağlık Çalışanlarına Tıp Bayramı Ziyareti

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Koçarlı Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, doktorlar, hemşireler ve hastane personeliyle bir araya gelen Başkan Arıcı sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına vurgu yaptı, kendilerine teşekkür ederek çiçek hediye etti. Başkan Arıcı yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden toplum sağlığı için büyük bir fedakarlıkla görev yapıyor. Onların emeğini ve katkısını her zaman takdir ediyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hepsine minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Sağlık çalışanları da ziyaretten dolayı teşekkür ederken, ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıylasonaerdi. - AYDIN