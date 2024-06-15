Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Babalar Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Babalar Günü'nü Kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekerek, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

15.06.2024 18:05
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekerken, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Mesajında aile birliğinin korunmasında, çocukların iyi birer birey olarak yetiştirilmesinde büyük rol oynayan babalara, her zaman hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Arıcı, "Aile yapımızın temel direği olan babalarımız, fedakarlıkları, sevgileri ve bizlere kattıkları değerlerle her zaman saygıyı ve minneti hak etmektedirler. Onların yaşamımızdaki yeri ve önemi, kuşkusuz ki tartışılamaz" dedi.

Başkan Arıcı, mesajının devamında "Babalar, hayatımız boyunca bizlere rehberlik eden, bizleri hayata hazırlayan ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdandır. Onların emekleri ve sevgileri, bizlerin en büyük güç kaynağıdır. Babalarımızın bizlere olan sevgisi ve verdikleri öğütler, hayatımız boyunca bizlere ışık tutacaktır. Onların gösterdiği yolda ilerlemek, dürüst, çalışkan ve vatanına bağlı bireyler olarak toplumumuza katkı sağlamak, bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu özel gün vesilesiyle, başta kendi babam olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ahirete intikal etmiş tüm babalarımızı da rahmetleanıyorum"ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Babalar Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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