Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Kurban Bayramı için mesaj yayımladı

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arıcı, mesajında Kurban Bayramın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerken, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Arıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi "Kıymetli Koçarlılı Hemşehrilerim, Mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, millet olarak bir araya geldiğimiz, kardeşlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu müstesna günlerdir. Kurban Bayramı da bu anlamda paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz bir bayramdır. Bu özel günlerde sevdiklerimizle bir araya gelmek, büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını almak, çocuklarımızı sevindirmek hepimizin gönül borcudur. Bu değerleri yaşatmak, nesilden nesile aktarmak bizlerin en önemli sorumluluğudur. Kurban ibadeti vesilesiyle yapılan fedakarlıklar, bizlere paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Koçarlı halkının ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Arıcı, bayram mesajında ayrıca Koçarlı Belediyesi olarak bayram süresince ilgili birimlerin hizmette olacağını ve vatandaşların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını belirtti. - AYDIN