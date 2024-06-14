Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Kurban Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Kurban Bayramı için mesaj yayımladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arıcı, mesajında Kurban Bayramın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerken, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

14.06.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arıcı, mesajında Kurban Bayramın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerken, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Arıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi "Kıymetli Koçarlılı Hemşehrilerim, Mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, millet olarak bir araya geldiğimiz, kardeşlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu müstesna günlerdir. Kurban Bayramı da bu anlamda paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz bir bayramdır. Bu özel günlerde sevdiklerimizle bir araya gelmek, büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını almak, çocuklarımızı sevindirmek hepimizin gönül borcudur. Bu değerleri yaşatmak, nesilden nesile aktarmak bizlerin en önemli sorumluluğudur. Kurban ibadeti vesilesiyle yapılan fedakarlıklar, bizlere paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Koçarlı halkının ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Arıcı, bayram mesajında ayrıca Koçarlı Belediyesi olarak bayram süresince ilgili birimlerin hizmette olacağını ve vatandaşların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Özgür Arıcı, Koçarlı, Kurban, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Kurban Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Kurban Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement