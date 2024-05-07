Koçarlı Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor - Son Dakika
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Yerel

Koçarlı Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor

Koçarlı Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor

Koçarlı Belediyesi, kurumsal logosunu değiştirmek için ödüllü "Logo Tasarım Yarışması" düzenliyor. Yarışmada seçilecek olan logo, halk oylaması sonucunda belirlenecek.

07.05.2024 18:53  Güncelleme: 18:56
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Koçarlı Belediyesi, kurumsal logosunu değiştirmek için ödüllü "Logo Tasarım Yarışması" düzenliyor.

Koçarlı Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından gelen talepler üzerine resmi amblem değişikliği için yeni bir adım atıyor. Belediye, logo değişikliği için Türkiye çapında bir yarışma düzenleyerek yeni logosuna kavuşacak.

Yarışmada seçici kurul ilk üç logoyu belirleyecek ve belirlenen üç logo halk oylamasına sunularak en çok oyu alan tasarım Koçarlı Belediyesi'nin yeni resmi logosu olacak. Yarışmada birinci seçilen tasarıma tam altın, ikinci tasarıma yarım altın ve üçüncü tasarım sahibi ise çeyrek altın ile ödüllendirilecek.

Koçarlı Belediyesi Kurumsal Kimliğinde kullanılmak üzere düzenlenen logo tasarım yarışması son başvuru tarihi 24 Mayıs 2024 olarak açıklanırken, 24.05.2024 Cuma günü saat 17: 00'ye kadar Koçarlı Belediyesi adresine posta veya kargo yoluyla ulaştırmış olacak. Başvurular Koçarlı Belediyesi resmi web sitesi olan www.kocarli.bel.tr 'de yayınlanan şartname ve başvuru formu doldurularak gerçekleşecek. 27-28 Mayıs tarihleri arasında Seçici Kurul Değerlendirmesi yapılacak. Seçici kurulun ardından halk Oylaması 29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde www.kocarli.bel.tr adresinde ve Koçarlı Belediyesi Sosyal Medya Hesaplarından yapılacak. Yarışmanın sonuçları ise 31 Mayıs 2024 Cuma günü sosyal medya hesaplarından ve kurumsal web sitesinden açıklanacak.

Koçarlı'nın tarım ve kültürel zenginlikleri başta olmak üzere her yönüyle, güzel bir ilçe olduğunu belirten Başkan Arıcı, "Biz ilçemizi seviyoruz ve ilçemizin her şeyin en iyisine layık olduğunu biliyoruz. Marka ve kurumsal kimlik çalışmamızı da olabilecek en güzel şekilde yapmak için belediye meclisimizde logo tasarım yarışma düzenleme kararı aldık. Bu yarışma sonucunda karar kılacağımız logonun Koçarlımızı temsil eder nitelikte, tarihle ilgili, kültürel ve geleneksel simgelerinin modern yorumunu içermesini istiyoruz. Yarışma ile oluşacak tasarımların İlçemize artı değer katacağına inanıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Koçarlı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor - Son Dakika

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