Koçarlı Belediyesi'nden Kent Lokantası Hizmete Girdi - Son Dakika
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Koçarlı Belediyesi'nden Kent Lokantası Hizmete Girdi

Koçarlı Belediyesi\'nden Kent Lokantası Hizmete Girdi

Koçarlı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası'nı açtı. Başkan Özgür Arıcı, lokantanın dar gelirli vatandaşlara önemli bir hizmet sunacağını belirtti.

05.05.2025 14:07  Güncelleme: 14:10
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Koçarlı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı öğle yemeğini, Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir, Meclis Üyesi Cevat Olgun ve çok sayıda vatandaş ile birlikte Kent Lokantasında yedi.

Hemşehrileriyle birlikte öğle yemeği yiyen Başkan Arıcı, Kent Lokantası'nın özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekti. Başkan Arıcı, "Kent Lokantamızda hem sağlıklı hem de lezzetli yemekleri uygun fiyatlarla sunarak vatandaşlarımızın sofrasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Herkesin gönül rahatlığıyla gelebileceği, sıcak ve samimi bir ortam oluşturduk" dedi.

Halkın Sofrası sloganı ile meydan parkta hizmete başlayan Kent Lokantasında günlük 4 çeşit olarak hazırlanan doyurucu menüleri ile hijyenik şartlarda hizmet vererek sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını da ifade eden Başkan Arıcı, bu hizmetin Koçarlı halkına hayırlı olmasını dileyerek tüm vatandaşları Kent Lokantası'na davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediyesi'nden Kent Lokantası Hizmete Girdi - Son Dakika

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