Koçarlı Belediyesi, Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Koçarlı Belediyesi, Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerini Sürdürüyor

Koçarlı Belediyesi, Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerini Sürdürüyor

Koçarlı Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ekmek ve pideye ulaşımını sağlamak amacıyla fırınlarda denetim gerçekleştiriyor. Denetimler hijyen, gramaj ve fiyat kontrolünü kapsıyor.

27.02.2025 14:21  Güncelleme: 14:24
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Koçarlı Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilen ekmek ve pideye ulaşmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri ile ilçedeki fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler, ilçedeki fırınlarda hijyen şartlarının yanı sıra, ekmek ve pide gramajlarının da standartlara uygun olup olmadığı yönünden detaylı bir şekilde yapılıyor. Ayrıca, fiyat tarifeleri de titizlikle kontrol edilerek, hem üretici hem de tüketici haklarının korunması sağlanıyor. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Özellikle Ramazan ayı gibi yoğun talep olan bir dönemde denetimlerimizin önemi daha da artmaktadır. Hemşehrilerimizin güvenli ve hijyenik gıdalara ulaşabilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediyesi, Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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