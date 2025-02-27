Koçarlı Belediyesi, Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerini Sürdürüyor

Yerel

Koçarlı Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilen ekmek ve pideye ulaşmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri ile ilçedeki fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler, ilçedeki fırınlarda hijyen şartlarının yanı sıra, ekmek ve pide gramajlarının da standartlara uygun olup olmadığı yönünden detaylı bir şekilde yapılıyor. Ayrıca, fiyat tarifeleri de titizlikle kontrol edilerek, hem üretici hem de tüketici haklarının korunması sağlanıyor. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Özellikle Ramazan ayı gibi yoğun talep olan bir dönemde denetimlerimizin önemi daha da artmaktadır. Hemşehrilerimizin güvenli ve hijyenik gıdalara ulaşabilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - AYDIN