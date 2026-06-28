Koçarlı Birlik Minibüs Saatleri Güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koçarlı Birlik Minibüs Saatleri Güncellendi

Koçarlı Birlik Minibüs Saatleri Güncellendi
28.06.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Birlik minibüs sefer saatleri 29 Haziran 2026'dan itibaren değişti, yeni saatler açıklandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Koçarlı Birlik minibüs saatleri 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren güncellendi.

Koçarlı Birlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından yapılan duyuruda, ilçe ile Aydın şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan Koçarlı Birlik minibüslerinin hafta içi ve hafta sonu sefer saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Yeni düzenlemeye göre, Koçarlı'dan hafta içi sabah seferleri 06.30, 07.00 ve 07.25 saatlerinde başlarken, Aydın'dan hareketler ise 07.15, 07.45, 07.50, 08.05 ve 08.30 olarak güncellendi.

Hafta sonu programında da değişikliğe gidilirken, Koçarlı'dan 06.30, 07.00 ve 07.30 saatlerinde sefer düzenleneceği, Aydın'dan ise 07.15, 07.45 ve 08.20 saatlerinde minibüslerin hareket edeceği bildirildi.

Ayrıca yapılan düzenlemeye göre Koçarlı'dan son seferin saat 18.45'te, Aydın'dan son seferin ise 20.30'da gerçekleştirileceği ifade edildi. Gece seferleri kapsamında da Koçarlı'dan 19.20, 20.00, 21.15 ve 22.30, Aydın'dan ise 21.15, 22.00, 22.45 ve 23.30 saatlerinde karşılıklı seferlerin devam edeceği öğrenildi.

Yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yeni saatlere dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Koçarlı, Ulaşım, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Birlik Minibüs Saatleri Güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
10:06
Faruk Turgut’un sözleri Can Yaman’ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 11:01:32. #7.13#
SON DAKİKA: Koçarlı Birlik Minibüs Saatleri Güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.