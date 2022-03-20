Koçarlı Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülerle başladı - Son Dakika
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Koçarlı Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülerle başladı

20.03.2022 13:30
Koçarlı Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülerle başladı

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde bu yıl birincisi düzenlenen yılın ilk 'Boğa Güreşi Festivali' başladı.

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde bu yıl birincisi düzenlenen yılın ilk 'Boğa Güreşi Festivali' başladı.

Koçarlı Belediyesi tarafından Yeniköy Festival alanında gerçekleşen '1. Koçarlı Boğa Güreşi Festivali' şampiyon boğaların rakipleri ile karşılaşmaları başladı. Renkli görüntülere sahne olan 1. Koçarlı Boğa Güreşi Festivalinde yaklaşık 100 boğa gün boyunca rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Güreşlerde Baş, Baş üstü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Bayrak güreşi olmak toplam 17 ayrı kupa karşılaşması nefesleri kesecek.

Aydın'ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel boğa güreşlerinin bu yıl Koçarlı'da ilk kez gerçekleştiğini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Soğuk havaya rağmen güreşe olan ilgiden dolayı memnunuz. 2022 yılı takvimi ile yılın ilk güreşini Koçarlı'da gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden de Türkiye'nin değişik illerinden binlerce güreş severleri festival alanımız da ağırlıyoruz. Boğa Güreşi Festivalimizde Ege, Marmara bölgesi başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden 100 boğa rakipleri ile mücadele edecek. Boğa sahiplerine başarılar, güreşecek olan boğalarımıza da güç ve kuvvet diliyorum" dedi.

Heyecanla beklenen ve yılın ilk güreşi olması dolayısıyla güreşe hasret kalan güreşseverlerin yanı sıra kadınlar ve çocuklarda festivale yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN

Koçarlı Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülerle başladı
Koçarlı Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülerle başladı
Koçarlı Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülerle başladı
Koçarlı Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülerle başladı
Koçarlı Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülerle başladı

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Festival, Yeniköy, Koçarlı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koçarlı Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülerle başladı - Son Dakika


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