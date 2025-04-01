Koçarlı'da Şiddetli Yağış ve Fırtınada Belediye Ekipleri Görev Başında

Koçarlı'da belediye ekiplerinden yağış ve fırtına mesaisi

AYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşanan şiddetli yağış ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde devrilen ağaca, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Koçarlı Belediyesi ekipleri tarafından anında müdahale edildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yaşanan olay sonrasında hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartları sebebiyle dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimiz görev başındadır" dedi.

Koçarlı Belediyesinden yapılan açıklama da ayrıca vatandaşların dikkatli olmalarını ve acil bir durum halinde ilgili ekiplere ulaşabileceklerini belirtildi.