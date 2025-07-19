Koçarlı\'da Üretici Bilgilendirme Toplantısı

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek önemli konularda bilgilendirme yaptı.

İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimleri ve ziraat mühendisleri tarafından düzenlenen buluşmada, incir hastalıkları ve zararlıları, sağlıklı ilekleme teknikleri, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile mücadele yöntemleri ve yaklaşan Genel Tarım Sayımı hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Üreticilerin sorularını da tek tek yanıtlayan uzmanlar, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik pratik çözüm önerileri sundu. Tarımsal verimliliğin artırılması ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik bu tür eğitimlerin, farklı mahallelerde de sürdürüleceği bildirildi. Konu ile ilgili Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz konu uzmanı veteriner hekim ve ziraat mühendisleri Dereköy Mahallemizde üreticilerimizle buluşarak, İncir hastalık ve zararlıları, sağlıklı ilekleme, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Genel Tarım Sayımı konularında bilgilendirmede bulunup üreticilerimizin sorularını cevaplandırdı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN