Koçarlı KYK yurdunda ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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Koçarlı KYK yurdunda ilk kazma vuruldu

09.03.2022 07:42
Koçarlı KYK yurdunda ilk kazma vuruldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılacak 400 kişilik öğrenci yurdunun yer teslimi yapılırken, inşaat çalışmalarında ilk kazma vuruldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılacak 400 kişilik öğrenci yurdunun yer teslimi yapılırken, inşaat çalışmalarında ilk kazma vuruldu.

Koçarlı'da hizmet veren 480 öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yeni yurt binası için çalışmalar başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yetkili firmaya yer teslimi yapıldı. Yaklaşık 1,5 yıldır yurt binasının yapılmasını bekleyen bölge esnafı ise çalışmaların başlamasını memnuniyetle karşılarken, inşaat çalışmalarında ilk kazma vuruldu. 400 öğrenci kapasitesi ile hizmet verecek yeni yurt binasının 400 iş gününde tamamlanması bekleniyor.

Yeni öğrenci yurdunun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise sosyal medya üzerinden yurdun proje fotoğrafını paylaşarak yaptığı paylaşımda "Yeni KYK yurdumuz. Müteahhit firmaya iş teslimi yapıldı. İnşaat çalışması başlıyor. En kısa zamanda tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Koçarlı, İnşaat, Kredi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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