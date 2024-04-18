Kocasinan\'a yeni cazibe merkezi

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın Erkilet Bulvarına kesintisiz bağlantı sağlayacak olan yol çalışması, Kent Park Projesi ve Kocasinan'a yakışır yeni çevresi çalışmasıyla Mithatpaşa' nın yeni cazibe merkezi olacağını söyledi.

Mahalleye yapılan çalışmaların hem bölgeyi daha da güzelleştirdiğini hem de bölgenin değerini artırdığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Her bir mahallemizin kendi içerisinde karşılanması gereken ihtiyaçları var, bunları tespit ettik ve bu tespitler neticesinde çözüm üreterek mahallelerimizi Yeni Kocasinan'a hazırlıyoruz. Mahallemizin özellikle Bekir Yıldız Bulvarı'na yakın olan tarafında çocuklarımız için oyun ve park alanlarına ihtiyaç vardı. Mahallemize yeni bir park ve yeşil alan kazandırdık. İnşallah mahallemize 120 bin metrekare alanda kurulacak olan yeni bir kent parkı inşa edeceğiz. Hedefimiz, gelişim odaklı değer üreten bir Kocasinan'dır. Bu değerin tabi ki bölgeyi ciddi manada güzelleştirecektir. Bu ayrıca bölgeye değer odaklı bir noktaya getirmektir. 7'den 70'e herkese bir değer üretecek parklar zinciri kazandıracağız. Çevre Belediyeciliği içinde yüzlerce projeyi hayata geçireceğiz. Ayrıca mahallemiz Kocasinan bölgesinde nüfusu en fazla artan ve imar hareketinin en fazla olduğu mahallerden bir tanesidir. İnşallah imar hareketleriyle birlikte mahallemiz daha da güzelleşecek. Vatandaşlarımızın daha değerli ve daha güzel bir Kocasinan'da yaşamaları için elimizden geldiğince hizmetleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar tamamlandığında mahallenin çehresi tamamen değişeceğini ve cazibe merkezi haline geleceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ