Kocasinan\'a Yeni Spor ve Sosyal Alanlar Geliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Sümer Yenimahalle bölgesinde hayata geçirilecek yeni yaşam alanı projesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, 7'den 70'e herkese hitap edecek sosyal ve sportif alanların yer alacağı projeyle ilgili çalışmaların başladığını müjdeledi.

Sümer Yenimahalle bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar; yeni projeyle birlikte bölgeye yalnızca spor tesisi değil, aynı zamanda parklar ve çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirilebileceği alanların da kazandırılacağını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; "Kıymetli hemşehrilerim, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bir parçası olan Sümer Yenimahalle bölgesine yapacağımız projeyi yerinde inceledik. Bu bölgeye, farklı branşlarda hem gençlerimizin hem de yetişkinlerimizin spor yapabileceği modern bir spor tesisi kazandırmış olacağız. Ancak projemiz sadece spor alanlarıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda çocuklarımız ve yetişkinlerimiz için parkların bulunduğu, çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği sosyal alanlar da yer alacak. Bu yeni yaşam alanını, Kocasinan'ımıza yakışır şekilde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bugünden itibaren çalışmaların başladığını müjdelemek isterim. İnşallah, bu projeyi de en kısa sürede tamamlayarak siz değerli vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız."

Kocasinan'ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ