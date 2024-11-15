Kocasinan Akademi'de Yeni Eğitim Dönemi Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Akademi'de Yeni Eğitim Dönemi Kayıtları Başladı

Kocasinan Akademi\'de Yeni Eğitim Dönemi Kayıtları Başladı

Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan Akademi'sinde yeni eğitim dönemi için kayıtlar alınmaya başlandı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, akademinin 7'den 70'e herkes için eğitim, sanat ve spor alanında hizmet sunduğunu belirtti.

15.11.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Kocasinan Akademi'de heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Marka haline gelen Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri'ye kazandırdıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hayatın tüm renkleri, 7'den 70'e bu çatı altında buluşuyor" dedi.

"Akademi, eğitimden sanata her alanda vatandaşlarımıza hizmet sunuyor"

Kocasinan Akademi'nin her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi'nin yeni dönem kurslar için kayıtlar başladı. Kurs kayıtlarımız online olarak e-yaygin.meb.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden alınıyor. Kocasinan Akademi'de kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, kayıtların mutlaka e-yaygin.meb.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılması olacaktır. 7'den 70'e, kadınından erkeğine, çocuğundan yaşlısına hayatın bütün renkleri bu çatı altında" sloganımızla eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kocasinan Akademi sadece faaliyetleriyle değil, bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve mahalle kültürünü yaşatma açısından da çok önemli ve değerlidir. Kocasinan Akademi'de 8 yıl boyunca 130 binden fazla kişi faydalandı. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz. Birçok alanda yaptığımız hizmetlerde örnek uygulamaları Kocasinan'ımıza ve Kayseri'mize kazandırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Kocasinan, Belediye, kayseri, Kültür, Eğitim, Sanat, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Akademi'de Yeni Eğitim Dönemi Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
19:51 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürüne ’üstün başarı’ ödülü verildi Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürüne 'üstün başarı' ödülü verildi
19:48 Bayern Münih’in yıldızı jet satın alıyor: Fiyatını duyanların ağzı açık kaldı Bayern Münih'in yıldızı jet satın alıyor: Fiyatını duyanların ağzı açık kaldı
19:19 Almanya’da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü Almanya'da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü
19:17 Atatürk Görseline Saldırı: Yabancı Tutuklandı Atatürk Görseline Saldırı: Yabancı Tutuklandı
18:58 Gardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: Gören herkes aynı yorumu yapıyor Gardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: Gören herkes aynı yorumu yapıyor
18:52 Kadıköy Belediye Başkanı’ndan, İBB Meclisi’nde dikkat çeken çağrı Kadıköy Belediye Başkanı'ndan, İBB Meclisi'nde dikkat çeken çağrı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 14:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Akademi'de Yeni Eğitim Dönemi Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.