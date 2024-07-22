Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi\'nde Pilav Şenliği\'ne Katıldı

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 'Pilav Şenliği' Programına katıldı. Birlik, beraberlik ve dostluk görüntülerine sahne olan etkinlikte konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımızın bize olan güveni, inancı ve sevgisine elimizden geldiğince gecemizi-gündüzümüze katarak layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Hafta sonu Obruk Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenip, hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar,"Obruk Mahalle'mizdeki pilav şenliği vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Rabbim, sağlık ve huzur içerisinde nice yıllar bir arada olmayı nasip eylesin. Kocasinan'ımızın kırsal mahalle olan köylerimizde bu tur etkinlikler yapılıyor. Şehir dışından hatta yurt dışından buraya gelip, sıla-i rahim yapan vatandaşlarımız, vatana hasretlerini gidermek için buradalar. Bizler de hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Bu vatan topraklarında Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında bu ve buna benzer etkinliklerde bulunmak oldukça önemlidir. Bundan sonrada inşallah birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmak nasip olsun. Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımızın bize olan güveni, inancı ve sevgisine elimizden geldiğince gecemizi-gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu vesileyle etkinliği yaşatan ve emek sarf eden hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise "Obruk'un 50 sene öncesini iyi bilirim. Yapılan hizmetlerle çok şükür güzel ve nezih bir ortamımız var. Yamula Barajı'nın en güzel yerinde bulunan ve caddesi ile sokaklarının güzelleştiği mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yerleşim yerine hizmetlerini esirgemeden yatırım yapıyor" diye konuştu.

Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Programın sonunda vatandaşlara kavurma eşliğinde bulgur pilavı ikram edildi. - KAYSERİ