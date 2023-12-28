Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEMA Vakfı Gönüllüleriyle birlikte ağaç dikti. İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı, daha yeşil bir şehir inşa edebilmek için yoğun gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Sevdamız, daha yeşil Kayseri ve Kocasinan'dır. Dikilen ağaçların gelecek nesillere miras olarak bırakılacak bir eser olarak gün yüzüne çıkacaktır" dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yakut bölgesinde 10 bin metrekare alanda düzenlenen ağaç dikim programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı, TEMA Gönüllüleri, öğrenciler ve bölge sakinleri katıldı. Daha yeşil ve daha çevreci bir şehir için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "10 bin metrekare alanda 125 ağacı toprakla buluşturduk. Ağaç dikme etkinliğimize gençlerinde eşlik etmesinden dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Ağaçları, gençlerimiz için dikiyoruz. Ağaç dikildikten sonra bakımı emek gerektiriyor. Tabiatı ve çevreyi koruma adına yapmış olduğumuz ağaçlandırma faaliyetleri, gelecek nesillerimize daha güzel bir Kayseri bırakabilmek adına bu çalışmalar değerlidir. Kocasinan Belediyesi olarak yeşil alan, park yapımı, ağaçlandırma alanı, kent ormanı gibi çalışmalarımızla yeşil alanda iddialıyız. Her yıl 100 binden fazla ağaç dikiyoruz. Biliyoruz ki; çevreyi seven insanı da sever. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada bölgemizde daha yeşil, daha büyük alanlar oluşturacağız. Daha yeşil Kocasinan demek, daha yeşil Kayseri, daha yeşil Türkiye demektir. Bunun için de çalışmalarımızı hızlıca yürütüyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri'yi inşa etmektir. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı ise TEMA Vakfı olarak Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek; "Şehirleşme hayatı içerisinde gelecek nesillerin daha fazla yeşil alanda yaşamaları önemli ve değerlidir. Dünyada da uygulanan Kent Ormanları Oluşturma Projesi'ni destekliyoruz ve okul öncesinden üniversiteye kadar birçok yaş grubundaki öğrencilerimizin doğayı daha fazla sevmeleri için projeler yürütüyoruz. Çocuklar, burada ağaç dikip, yerinde gördüler. Bundan dolayı sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ağaç diken gençler ise daha yeşil bir şehir için ağaçlandırma çalışması yapan Başkan Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilerle birlikte ağaçları torakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, dikilen ilk ağaçlarında can suyunu verdi. - KAYSERİ