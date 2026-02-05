Başkan Çolakbayrakdar: "Depremzede kardeşlerimizin her daim yanındayız"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bu felakette de tek yürek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda 7 gün 24 saat kesintisiz depremzedelerin yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini söyledi.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak da deprem bölgesinde ve depremzede vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verdiklerini belirtti. Türkiye'nin en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ilimizde derin yaralar açan bu büyük felakette on binlerce canımızı kaybettik. Acımız tarifsizdi. Ancak o gün, milletimizin fedakarlığını, dayanışmasını ve merhametini en güçlü şekilde hissettiğimiz anlardan biri oldu." dedi.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "Depremzede kardeşlerimizin her daim yanındayız. Yaşanan büyük afetin ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla sahadaydı ve bugün gelinen noktada 455 bin konutun yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturma kararlılığını açıkça ortaya koymuştur. Yaraların hızla sarıldığı, hayatın adım adım yeniden normalleştiği bu süreç; güçlü, büyük ve sosyal devlet anlayışımızın en somut göstergesidir. Şehirlerimizin ayağa kalkması, esnafımızın yeniden nefes alması, çocuklarımızın güvenle geleceğe bakabilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Milletimizin birliği ve devletimizin kudreti sayesinde umudu büyütüyor, dayanışmayı güçlendiriyor ve daha dirençli şehirler inşa ederek yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah milletimizi ve vatanımızı her türlü afetten muhafaza eylesin, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ