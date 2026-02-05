Başkan Çolakbayrakdar: "Depremzede kardeşlerimizin her daim yanındayız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çolakbayrakdar: "Depremzede kardeşlerimizin her daim yanındayız"

Başkan Çolakbayrakdar: "Depremzede kardeşlerimizin her daim yanındayız"
05.02.2026 12:38  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan, depremzedelerin ihtiyaçlarının her an karşılanmaya devam edeceğini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bu felakette de tek yürek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda 7 gün 24 saat kesintisiz depremzedelerin yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini söyledi.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak da deprem bölgesinde ve depremzede vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verdiklerini belirtti. Türkiye'nin en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ilimizde derin yaralar açan bu büyük felakette on binlerce canımızı kaybettik. Acımız tarifsizdi. Ancak o gün, milletimizin fedakarlığını, dayanışmasını ve merhametini en güçlü şekilde hissettiğimiz anlardan biri oldu." dedi.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "Depremzede kardeşlerimizin her daim yanındayız. Yaşanan büyük afetin ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla sahadaydı ve bugün gelinen noktada 455 bin konutun yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturma kararlılığını açıkça ortaya koymuştur. Yaraların hızla sarıldığı, hayatın adım adım yeniden normalleştiği bu süreç; güçlü, büyük ve sosyal devlet anlayışımızın en somut göstergesidir. Şehirlerimizin ayağa kalkması, esnafımızın yeniden nefes alması, çocuklarımızın güvenle geleceğe bakabilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Milletimizin birliği ve devletimizin kudreti sayesinde umudu büyütüyor, dayanışmayı güçlendiriyor ve daha dirençli şehirler inşa ederek yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah milletimizi ve vatanımızı her türlü afetten muhafaza eylesin, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kocasinan, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Depremzede kardeşlerimizin her daim yanındayız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:53:07. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Depremzede kardeşlerimizin her daim yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.