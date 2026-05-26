Başkan Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı

26.05.2026 13:41  Güncelleme: 13:43
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı arifesinde saha personeliyle bayramlaştı, hizmetlerin manevi değerine vurgu yaptı ve personele et kavurma ikram etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için görev yapacak saha personeliyle bayramlaştı. Vatandaşların huzuru, sağlığı ve mutluluğu için fedakarca görev yapan çalışanların emeklerinin büyük anlam taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik hizmetinin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda insana dokunan manevi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Karpuzatan mevkiinde bulunan Kocasinan Belediyesi Atölyesi'nde gerçekleştirilen programda Makine İkmal, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Veterinerlik ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle tek tek bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlara özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Çalışanlara hitaben konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, arifeniz ve bayramınız mübarek olsun. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin inşallah. Bugün Kurban Bayramı'nın arifesindeyiz. Belediye çalışmaları böyle bir şeydir; belediyede çalışmanın gecesi, gündüzü, sabahı, akşamı, hafta sonu, tatili, bayramı çoğu zaman olmaz. Hepinizin eline, emeğine sağlık. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın. Bizler çalışacağız ki şehrimiz huzurlu olsun. İnsanlarımız bayramlarını güven ve huzur içerisinde geçirebilsin. Şehirde düzen olsun, çevre temiz olsun, insanlar sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürebilsin. Bunun için yapılan her çalışma çok kıymetlidir. Ben her zaman söylüyorum. Bizler insana hizmet ediyoruz. Eşref-i mahlükata hizmet ediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız işler sıradan işler değildir; doğrudan insana dokunan, insana hizmet eden işlerdir." İfadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Peygamber Efendimizin (S.A.V) buyurduğu gibi: 'Sizin en hayırlınız insanlara hizmet edendir.' Bu nedenle yaptığımız işlerin manevi bir yönü olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Hepinize bu noktada kolaylıklar diliyorum. Bugün aynı zamanda arife günü olması hasebiyle, hac ibadetini yerine getirmek üzere Kabe'ye giden Müslüman kardeşlerimiz Arafat'a çıkıyorlar. Birazdan vakfe zamanı başlayacak. Bu, hac ibadetinin en kıymetli anlarından biridir. Nitekim 'Hac Arafat'tır.' denilmiştir. Orada edilen dualar çok kıymetlidir. Bu vesileyle; hepimizin yaptığı duaları ve Arafat'ta edilen duaları Rabbim kabul eylesin. Başta zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, tüm mazlumlara en kısa zamanda özgürlük nasip eylesin. Kendi topraklarında, kendi vatanlarında huzur ve güven içerisinde yaşamayı; bayramlarını, ibadetlerini özgürce yerine getirmeyi onlara da nasip eylesin. Filistin'de, Gazze'de büyük acılar yaşanıyor. Masum insanlar zulüm altında hayat mücadelesi veriyor. Oradaki kardeşlerimizin ne gerçek anlamda bayramı ne de huzurlu günleri var. Bu nedenle dualarımız daima onlarla birliktedir. Rabbim, Arafat'ta yapılan duaların hürmetine bütün mazlumların yardımcısı olsun. Tüm İslam coğrafyasına ve bütün dünyaya huzur, barış ve kardeşlik nasip eylesin. Hepinize sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Evinizde, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Rabbim hayırlı, bereketli ve uzun ömürler nasip eylesin. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar."

Program sonunda Başkan Çolakbayrakdar, personele kendi elleriyle ekmek arası et kavurma ikram etti. Samimi görüntülerin oluştuğu programda çalışanlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, tüm personele aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunarak görevlerinde kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

