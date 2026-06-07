Başkan Çolakbayrakdar: "Yaz sezonunu hizmet seferberliğine dönüştüreceğiz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Osmangazi, Ertuğrulgazi, Generalemir ve Erkilet Mahalleleri'nin muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını değerlendirdi. Yaz sezonunda hizmet ve yatırımların hız kazanacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın taleplerini muhtarlarımızla istişare ederek en hızlı şekilde çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek ve hizmetlerin daha hızlı hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği muhtar buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Çolakbayrakdar, bu kapsamda Osmangazi, Ertuğrulgazi, Generalemir ve Erkilet mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve yeni yatırım planlarını değerlendirdi. Erkilet Ertuğrulgazi Muhtarlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların beklentilerine en hızlı şekilde cevap verebilmek için mahalle muhtarlarıyla sürekli istişare halinde olduklarını belirterek; "Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi, gözü ve kulağıdır. Vatandaşlarımızın taleplerini en doğru şekilde bizlere ulaştıran muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya geliyor, ihtiyaçları yerinde değerlendiriyoruz. Kocasinan'ın her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet götürme gayreti içerisindeyiz." diye konuştu. Yaz sezonuyla birlikte sahadaki çalışmaların yoğunlaşacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt, yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarına hız vereceğini söyledi. Hava şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte yatırımların sahada daha görünür olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yaz aylarını en verimli şekilde değerlendirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri hayata geçireceğiz. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin memnuniyeti için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kış aylarında yaşanan yoğun yağışlar ve tuzlama faaliyetlerinin bazı yollarda deformasyonlara neden olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, bozulan yolların bakım ve yenileme çalışmalarının program dahilinde gerçekleştirileceğini belirtti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli planlamaların yapıldığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yol yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde hız kazanacağını kaydetti. Mahalle muhtarları ise mahallelerinde yaşanan sorunların çözümünde Kocasinan Belediyesi'nin hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ